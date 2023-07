IN BEELD. Thaise koning viert verjaardag nog eens in eigen land, maar waar is zijn 'ingestorte' dochter?

Royalty Drie maanden na haar hersenbloe­ding: gezond­heids­toe­stand Thaise prinses Bajrakitiy­ab­ha blijft een raadsel

Al drie maanden ligt de Thaise Bajrakitiyabha Narendira Debyavati (44) in coma, maar over haar gezondheidstoestand wordt met geen woord gerept. Niemand die weet of ze nog leeft of overleden is. De onzekerheid weegt zwaar door in Thailand, want Bajrakitiyabha was de gedoodverfde favoriet om haar vader, koning Vajiralongkorn, op te volgen. “Veel Thai geloven dat ze zuiver koninklijk bloed heeft.”