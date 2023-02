IN BEELD. Stralende koningin Mathilde arriveert in Bangladesh voor driedaags bezoek

De SDG’s werden in 2015 door de Verenigde Naties gezamenlijk afgesproken. Sinds 2016 is de Belgische koningin pleitbezorger van de zeventien ontwikkelingsdoelen. Bij aankomst op de luchthaven werd Mathilde ontvangen door de minister van Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassadeur in Bangladesh. De koningin begint haar rondreis met een bezoek aan een fabriek in de hoofdstad Dhaka. Later op de dag gaat zij langs bij een school in een sloppenwijk, die wordt gesteund door UNICEF.