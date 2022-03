IN BEELD. Queen Elizabeth pinkt traantje weg terwijl ze laatste eer betuigt aan prins Philip

RoyaltyVandaag herdenken de Britten hun overleden prins Philip, de echtgenoot van Queen Elizabeth (95). De beslissing werd op het laatste nippertje genomen, maar de fragiele koningin besloot toch om de dienst in Westminster Abbey persoonlijk bij te wonen. Tijdens de ceremonie werd de Queen zichtbaar emotioneel en moest ze even haar tranen verbijten. Opvallend was ook de manier waarop ze arriveerde: aan de arm van haar controversiële zoon prins Andrew.

Prins Charles en zijn echtgenote Camilla arriveerden als eersten. Kort daarna waren ook prins William, Kate Middleton en hun oudste kinderen, prins George en prinses Charlotte, van de partij. De Queen arriveerde via een zijdeur van de kerk, waardoor ze een kortere afstand moest lopen. De koningin zou namelijk al een tijdje bijzonder slecht te been zijn. Opmerkelijk was echter dat ze niet alleen arriveerde, maar aan de arm van hét zwarte schaap van de familie: prins Andrew. Een teken dat hij nog steeds haar favoriete zoon is, ondanks het schandaal dat aan zijn naam verbonden is? Of gewoon een strategische manier om de camera’s te vermijden? Hoe het ook zij, de Britse pers en het Britse volk laten er veel inkt over vloeien op sociale media.

Ook opvallend: terwijl ze haar laatste eer betuigde aan haar geliefde echtgenoot, werd de Queen zichtbaar emotioneel en moest ze een traantje wegpinken. Maar ook prins Charles werd ontroerd terwijl er een pakkende toespraak werd gegeven over het leven van prins Philip, terwijl prinses Beatrice zelfs in tranen uitbarstte en het boekje dat ze in handen had voor haar gezicht sloeg. “Het lijdt geen twijfel dat hij een heerlijk boeiend gevoel voor humor had en vaak aan zelfspot deed”, klonk het onder meer over prins Philip. “Bovendien zou niemand ooit getwijfeld hebben aan zijn loyaliteit en diepe toewijding aan onze koningin en hun familie.”

De Queen werd op een gegeven moment zichtbaar emotioneel tijdens de ceremonie.

En ook prins Charles moest een traantje wegpinken.

Prinses Beatrice barstte in tranen uit tijdens de ceremonie en sloeg het boekje dat ze in handen had voor haar gezicht.

Veel gasten aanwezig

Er waren ook veel buitenlandse royals aanwezig op de herdenkingsdienst. Waaronder ons eigen vorstenpaar, koning Filip en Koningin Mathilde, en de Nederlandse koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix, koningin Margrethe van Denemarken, koning Felipe en koningin Letizia van Spanje en koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden.

Koning Filip en koningin Mathilde arriveren.

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima met prinses Beatrix

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje.

Sobere dienst

De dienst begon rond 12.30 uur toen koningin Elizabeth binnenkwam onder de klanken van klassieke muziek, begeleid door een orgel. Alle aanwezigen stonden op en zongen de tekst mee. Er werden Bijbelteksten voorgelezen en een jongenskoor zong liederen. Koningin Elizabeth werd na afloop naar buiten begeleid en gaat terug naar haar woonpaleis Windsor Castle. Onderweg naar buiten dankte ze nog wel Doyin Sonibare, de winnares van sogenaamde ‘The Duke of Edinburgh’s Award’, die tevens een eerbetoon aan prins Philip voorlas. Charles bedankte bij het verlaten van de kerk ook enkele mensen die hebben geholpen bij het opzetten van de dienst.

Prins Philip, de man van koningin Elizabeth, overleed op 9 april 2021 op 99-jarige leeftijd. Hij stierf in zijn slaap. Op 10 juni had de prins 100 kaarsjes mogen uitblazen. Vanwege de coronapandemie konden er toen geen buitenlandse gasten naar de uitvaart komen. Het beeld van Elizabeth, die tijdens de uitvaart alleen zat, ging de hele wereld over. Nu de coronamaatregelen in heel Europa worden of zijn opgeheven, is reizen en bij elkaar komen weer makkelijker.

Westminster Abbey is geen onbekende plek voor het Britse koninklijk huis. Zo trouwden onder anderen Elizabeth en Philip en prins William en Catherine er. Ook is het een belangrijke locatie voor staatsbegrafenissen. Philip had daar recht op, maar had geen behoefte aan een uitvaart met alles erop en eraan, hij hield het liever klein. In 2017 deed hij dan ook een stap terug binnen het Britse koningshuis en leidde sindsdien een teruggetrokken bestaan.

Prins William, Kate Middleton en hun kinderen: George en Charlotte.

Kate Middleton en prinses Charlotte.

Prins Andrew zit op de eerste rij.

Prins William, Kate Middleton en hun kinderen: George en Charlotte.

Prins Andrew zit op de eerste rij.

Queen Elizabeth