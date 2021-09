IN BEELD. Prinses Maria Annunciata van Liechtenstein stapt in het huwelijksbootje met grote Italiaanse liefde

RoyaltyDe huwelijksklokken luiden in Liechtenstein. Prinses Maria Anunciata (36) - die een kleindochter is van wijlen Josephine Charlotte van België - is in het huwelijksbootje gestapt met haar Italiaanse partner Emanuele Musini, al is dat eigenlijk al voor de tweede keer. De 36-jarige royal gaf haar jawoord namelijk al op 26 juni tijdens een kleine burgerlijke ceremonie, maar afgelopen weekend sprak Maria Anunciata opnieuw haar geloften uit tijdens het kerkelijke huwelijk.

Ze heeft er lang op moeten wachten, maar de erfgename van prinses Margaretha van Luxemburg en prins Nikolaus van Liechtenstein heeft haar ‘mooiste dag’ dan toch naar hartelust kunnen beleven. Nadat prinses Maria Anunciata in juni haar jawoord had gegeven tijdens een ceremonie in de Villa della Tenuta di Fassia (een uitgestrekt domein met meerdere landuizen, red.) nabij Gubbio in Italië, trad ze afgelopen weekend opnieuw in het huwelijk met haar Italiaanse partner Emanuele Musini, tijdens een religieuze ceremonie in de Schotse kerk in Wenen.

Een groot aantal prominente gasten was aanwezig bij de bruiloft, waaronder prinses Stephanie van Luxemburg, prins Guillaume van Luxemburg, prinses Ekaterina van Hannover en Maria Teresa, de groothertogin van Luxemburg. En ook haar zus prinses Marie Astrid van Liechtenstein - die volgende maand ook trouwt met haar geliefde - en haar jongere broer prins Josef-Emmanuel konden uiteraard niet ontbreken tijdens de feestelijkheden.

Toen de bruid tevoorschijn kwam, werden de aanwezigen overdonderd door haar looks. De prinses koos voor haar kerkelijk huwelijk een jurk van modehuis Valentino en ze droeg de zogenaamde Habsburg Fringe Tiara, een juweel waarvan het ontwerp al dateert uit 1890. Alle ogen waren dan ook op haar gericht toen ze arriveerde aan het Stadspaleis Liechtenstein, één van de twee paleizen in de Oostenrijkse hoofdstad in handen van de Liechtensteinse royals.

Wie is Maria Anunciata?

Prinses Maria Anunciata wordt geprezen om haar zakelijke verwezenlijkingen. Ze is een zeer succesvolle kunstcurator en stelt collecties en tentoonstellingen samen op de internationale markt. Maar ook haar partner is een zakenman: Emanuele staat aan het hoofd van Pillo Health, een techbedrijf dat hij zelf opstartte en zich specialiseert in kunstmatige intelligentie voor gezondheidstoepassingen. Het hoofdkantoor van de firma is gevestigd in Bosten en draait bijna vier miljoen euro omzet per jaar. Sinds 2017 vormen de twee een koppel.

Volledig scherm Een blik op het huwelijk van Prinses Maria Anunciata. © Reporters / Splash

Volledig scherm Een blik op het huwelijk van Prinses Maria Anunciata. © Reporters / Splash

Volledig scherm Een blik op het huwelijk van Prinses Maria Anunciata. © Reporters / Splash

Volledig scherm Een blik op het huwelijk van Prinses Maria Anunciata. © Reporters / Splash

Volledig scherm Een blik op het huwelijk van Prinses Maria Anunciata. © Reporters / Splash

Volledig scherm Een blik op het huwelijk van Prinses Maria Anunciata. © Reporters / Splash

Volledig scherm Een blik op het huwelijk van Prinses Maria Anunciata. © Reporters / Splash

Volledig scherm Een blik op het huwelijk van Prinses Maria Anunciata. © Reporters / Splash

Volledig scherm Een blik op het huwelijk van Prinses Maria Anunciata. © Reporters / Splash