IN BEELD. Prinses Delphine op de roze loper van Cannes

Royalty Prins Andrew deelt berichten via Instagram van Sarah Ferguson (maar die worden meteen weer gewist)

De Britse prins Andrew (62) wilde afgelopen weekend stilstaan bij zijn tijd als militair tijdens de Falklandoorlog. De zoon van Queen Elizabeth (95) deed dat via foto’s en een persoonlijke boodschap die hij via het Instagramprofiel van zijn ex-vrouw Sarah Ferguson (62) deelde. De beelden waren echter even snel verdwenen als ze verschenen waren.

4 april