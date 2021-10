IN BEELD. Prinses Claire verschijnt voor het eerst sinds lang weer in het openbaar

Jobat Belg heeft nog te veel vakantieda­gen staan: wat gebeurt er met niet-opgenomen verlof?

4 oktober De zomervakantie van 2021 behoort al enkele weken tot het verleden, maar de Belg heeft nog steeds een flinke portie minder vakantie opgenomen dan in een ‘normaal’ jaar. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener Acerta op basis van gegevens onder 260.000 werknemers. “Wettelijk verlof overdragen naar volgend kalenderjaar is illegaal”, waarschuwt Marijke Beelen van Acerta in een gesprek met Jobat.be. De experte vakantie vertelt wat je wel en niet mag en/of moet doen met je wettelijk verlof.