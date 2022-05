IN BEELD. Prinses Charlene woont voor het eerst in drie jaar weer Grand Prix van Monaco bij

Royalty Behandeld in Zwitserse kliniek voor 95.000 euro pér week: prinses Charlene van Monaco is eindelijk gevonden

Ze omschrijven zichzelf als “meest exclusieve en discrete kliniek ter wereld” en wereldberoemde bedrijfsleiders, Russische oliebaronnen en zelfs leden van het Saoedische koningshuis lieten zich er al behandelen. Volgens diverse media wordt in het grootste geheim ook een prinses verzorgd in de kliniek in het Zwitserse Zürich: Charlene van Monaco (44), die nu al meer dan een jaar van het publieke toneel is verdwenen en ook helemaal niet aan ‘oververmoeidheid’ zou lijden. “Ze is verslaafd aan een explosieve cocktail van pijnstillers en slaappillen.”

2 maart