IN BEELD. Prinses Beatrix viert 85ste verjaardag met nieuwe foto's

Royalty Prins William geeft toe dat hij geen keuken­prins is: “Mijn sauzen zijn vaak droog en klonterig”

Prins William (40) heeft tijdens een werkbezoek aan de liefdadigheidsorganisatie ‘Together as One’ in Slough gezegd dat hij niet echt een keukenprins is. “Mijn vrouw Catherine is een goede kok”, vertelt de prins van Wales. Een steak kan William naar eigen zeggen wel bakken, maar sausen maken vindt hij moeilijk. Die zijn vaak “droog en klonterig”.

19 januari