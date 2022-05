IN BEELD. Prinses Astrid straalt tijdens eerste prinselijke missie in drie jaar

RoyaltyPrinses Astrid (59) leek een tijdje van het toneel verdwenen, maar deze week maakt ze écht haar ‘koninklijke comeback’. In het gezelschap van een indrukwekkende delegatie van meer dan 400 deelnemers werkt ze in het VK één van de grootste Belgische economische missies ooit af. De prinses is duidelijk in haar element nu ze de “job waar ze van houdt” weer kan uitvoeren.

De prinses heeft lang moeten wachten op haar ‘heropstart’. Niet alleen was er de coronacrisis, in september vorig jaar kreeg Astrid ook nog eens te kampen met een gebroken ruggenwervel. De zus van koning Filip liep de breuk op tijdens het sporten en moest zich terugtrekken uit het publiekelijke leven. Ze was toen volop bezig met de voorbereidingen van de economische missies in het buitenland, maar werd gedwongen om alles te annuleren. “Het herstel van Astrid was moeilijk”, klonk het toen in ‘Paris Match’. “Niet alleen fysiek - omdat ze veel last had van haar rug - maar ook mentaal, omdat ze gelukkig was dat ze een job had gevonden waar ze van houdt.”

Ondertussen is Astrid hersteld en kan ze haar job weer met volle overtuiging uitvoeren. Toen ze arriveerde in Londen zag ze er zichtbaar enthousiast uit dat ze deze missie, de eerste sinds de coronacrisis én de Brexit, voor haar rekening kan nemen. Sinds het Verenigd Koninkrijk sinds 2021 officieel geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie zijn er geregeld spanningen tussen Brussel en Londen. Samen met de verschillende aanwezige ministers en de meer dan 330 vertegenwoordigers van Belgische bedrijven hoopt de prinses de betrekkingen tussen beide landen mee te verstevigen en verder uit te bouwen.

Volledig scherm Prinses Astrid arriveert in Londen voor de handelsmissie naar het VK. © BELGA

Volledig scherm Prinses Astrid arriveert in Londen voor de handelsmissie naar het VK. © BELGA

Volledig scherm Prinses Astrid arriveert in Londen voor de handelsmissie naar het VK. © Photo News

Opvallen in de menigte

De economische missie ging officieel van start met een ontbijt dat in het teken stond van ‘Success Stories’. Daarna ging Astrid van de ene locatie naar de andere en woonde ze verschillende vergaderingen en besprekingen bij. De prinses koos voor een opvallende outfit in knalrode kleuren. Afgekeken van de Britse Queen, die altijd in felle kleuren komt opdagen zodat iedereen haar onmiddellijk zou herkennen ? Wie weet, al kon Astrids look hoe dan ook op veel bewondering rekenen. De prinses koos voor Gucci, gecombineerd met stuks van de Belgische merken Marie Mero en Tuinch.

Volledig scherm Prinses Astrid met minister Tinne Van der Straeten tijdens één van de ontmoetingen. De prinses koos voor een opvallende outfit in knalrode kleuren. © BELGA

Volledig scherm Astrid was zichtbaar enthousiast tijdens de activiteiten. © BELGA

Volledig scherm De prinses koos voor een opvallende outfit in knalrode kleuren. © BELGA

Openen van Vlaamse tuin

Één van de hoogtepunten tijdens de eerste dag was de opening van een Vlaamse tuin in het park van het Royal Chelsea Hospital (een rusthuis voor veteranen van het Britse leger, red.) in hartje Londen. De prinses schonk de tuin samen met minister Hilde Crevits aan de bewoners, de zogenaamde Chelsea Pensioners. Zo kunnen zij en alle Britten de rijkdom van de planten van Belgische telers bewonderen. Er werden onder meer struikrozen, hulst en hortensia’s geplant als blikvangers. Op het terrein staat zelfs een kastanjeboom die destijds nog door koning Leopold III geschonken werd. Tijdens de opening van de tuin had prinses Astrid haar hakken handig omgeruild voor een paar felrode ballerina’s.

What’s next?

De komende dagen staan er nog tientallen activiteiten en economische en politieke ontmoetingen op de planning in Londen. Maar de prinses gaat ook langs in Oxford, waar ze onder meer een bezoek brengt aan de Universiteit van Oxford, waar haar nichtje kroonprinses Elisabeth studeert. Opvallend is dat ook twee van de drie dochters van prinses Astrid, prinses Luisa Maria (26) en prinses Maria Laura (33), plots aanwezig waren: omdat zij allebei in de Britse hoofdstad wonen kwamen ze hun moeder speciaal groeten voor Moederdag. En dat gaf uiteraard nóg een boost aan de prinses, die nu al sinds de economische missie naar China in 2019 niet meer naar het buitenland was gereisd.

Volledig scherm Prinses Astrid tijdens de opening van de tuin. © Photo News

Volledig scherm Prinses Astrid tijdens de opening van de tuin. © Photo News

Volledig scherm Prinses Astrid tijdens de opening van de tuin. © BELGA

