IN BEELD. Prins William en Kate Middleton laten protocol varen en tonen hun liefde

Prins William deelt nieuwe foto met kinderen om Vaderdag te vieren

Wij vierden vorige week al Vaderdag, maar in veel landen worden vandaag pas de papa’s in de bloemetjes gezet. Ook ten huize prins William (39) is het feest. Om de bijzondere dag extra in de verf te zetten, deelde de wederhelft van Kate Middleton (40) een nieuwe vrolijke foto van zichzelf en z’n drie kinderen.

19 juni