IN BEELD. Prins Harry en Meghan Markle aangekomen in Nederland voor Invictus Games

RoyaltyPrins Harry (37) en Meghan Markle (40) zijn aangekomen in Nederland. Dat is te zien op verschillende foto’s. De hertog en hertogin van Sussex brengen een bezoekje aan ons buurland voor de Invictus Games, een evenement voor oorlogsveteranen dat de prins uit de grond heeft gestampt.

Het nieuws dat zowel prins Harry als zijn echtgenote Meghan Markle naar Nederland zouden afzakken, werd eerder deze week door een woordvoerder van het koppel bevestigd. De woordvoerder liet weten dat Meghan “de eerste paar dagen” van het event in Nederland zal doorbrengen. De Invictus Games, die mee werden opgericht door de prins, gaan van 16 tot 22 april door in Den Haag. Het is de eerste keer sinds de Megxit dat het koppel samen afzakt naar Europa

VVIP

De hertog en hertogin van Sussex hoeven dit weekend trouwens niet te vrezen voor hun veiligheid. Volgens de Britse krant ‘The Mirror’ kreeg het koppel de status ‘VVIP’ - ‘Very Very Important Persons’ toegekend en worden ze te allen tijde begeleid door een team van beveiligers. Er werd ook een gedetailleerd programma uitgeschreven om de beveiliging van Harry en Meghan te regelen met de Nederlandse autoriteiten. Alle politiediensten en hulpdiensten zijn daarbij betrokken. Zo werd er een gedetailleerde uitzettingsprocedure opgesteld, voor het geval er een ‘persoonlijke of terroristische aanval’ zou plaatsvinden. De twee zouden naar verluidt ook een training over overleven in een vijandige omgeving hebben gekregen, zodat ze zeker op alles voorbereid zijn.

(Lees verder onder de foto’s.)

Dat Meghan en Harry in Nederland zijn voor de Invictus Games bracht wel de nodige kritiek met zich mee. Het koppel weigerde namelijk om vorige maand een herdenking voor Harry’s overleden grootvader, prins Philip, bij te wonen in het Verenigd Koninkrijk. Ze zouden er namelijk niet kunnen rekenen op security en dat zou hun veiligheid in het gedrang brengen, klonk het.

Tussenstop

Ondertussen raakte wel bekend dat prins Harry en Meghan Markle een tussenstop gemaakt hebben in Londen. De hertog en hertogin van Sussex hebben op donderdag een verrassingsbezoek aan koningin Elizabeth II gebracht. Het koppel was niet meer samen in het Verenigd Koninkrijk geweest sinds ze 2,5 jaar geleden afstand hadden genomen van de Britse koninklijke familie en zich in Noord-Amerika hadden gevestigd. Harry keerde vorig jaar nog even terug naar Engeland voor de uitvaart van prins Philip, de man van koningin Elizabeth.

(Lees verder onder de foto’s.)

Harry en Meghan werden tijdens hun bezoek aan het VK ook gespot op het Londense Windsor Castle door een bus bezoekers, die in Windsor waren voor de traditionele Witte Donderdag-ceremonie. “Ik kon het niet geloven toen ik zag wie het was”, vertelde een van de bezoekers aan The Sun. “We zwaaiden meteen naar hen en zij zwaaiden terug. Ze zagen er blij en ontspannen uit.” Volgens Britse tabloids ontmoetten Harry en Meghan ook Harry’s vader, prins Charles. “Charles en de koningin waren tegelijkertijd in Windsor Castle, dus ze moeten ze allebei hebben ontmoet.”

