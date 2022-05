IN BEELD. Ons koningshuis is verzot op fabelachtige droomwagens, maar één koningin overleefde het niet

Royalty Britten maken zich zorgen om Queen Elizabeth: “Waar­schijn­lijk gaan we haar amper nog zien”

De Britse bevolking maakt zich zorgen over de gezondheid van Queen Elizabeth II (96). Zij stuurde vandaag voor het eerst in 59 jaar haar kat naar de opening van het Britse parlement. Haar zoon, kroonprins Charles, nam het van haar over. Die laatste was zichtbaar emotioneel toen hij de troonrede voorlas, vlak naast de kroon van zijn moeder. Het begin van het einde?

10 mei