IN BEELD. Nieuwe foto's tonen kroonprinses Elisabeth in actie tijdens militair kamp

RoyaltyTijdens het jaarlijkse zomerkamp van de Koninklijke Militaire School (KMS) werden nieuwe foto’s van kroonprinses Elisabeth (20) gemaakt. De troonopvolger neemt nog tot het einde van deze maand deel aan dit kamp in het kader van haar militaire opleiding. Op de nieuwe beelden zien we Elisabeth in ‘volle actie’ tijdens de militaire oefeningen, inclusief legeruniform en camouflageschmink.