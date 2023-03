IN BEELD. Na het schouwen van de militairen: Filip en Mathilde vertrokken naar Zuid-Afrika

Gouden Formule 1 Red Bull domineert, Alonso scoort stevig: de eerste speeldag van de Gouden Formule 1 onder de loep genomen

Max Verstappen strandde in de GP van Saudi-Arabië na een knappe inhaalrace op de tweede plaats. Enkel ploegmaat Sergio Pérez bleef uit zijn greep. Had jij dit voorspeld? Ga dan nu aan de slag voor de volgende GP in Australië en de rest van het seizoen: met de Gouden Formule 1 kan jij immers het beste raceteam samenstellen en zo kans maken op de hoofdprijs van maar liefst 4.000 euro.