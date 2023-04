IN BEELD. Máxima straalt in Belgische mode, ook Amalia en Ariana stelen de show tijdens Koningsdag

Modejournalist Josine Droogendijk, van de bekende blog ‘Modekoningin Máxima’, is “heel blij” met de outfits die de Oranjes dragen. Dat zegt ze in gesprek met het ANP. Vooral de kleurrijke outfits van Máxima en prinses Amalia vallen goed in de smaak bij de modekenner. “Op een dag als Koningsdag, je ziet heel veel Oranje. Het laatste wat je wil is dat de koningin, koning en prinsessen onopgemerkt voorbijgaan”, legt Droogendijk uit.

Máxima draagt een felgroene asymmetrische rok met sierlijke striksluiting van modehuis Natan, waar de koningin vaker kleding van draagt. Ook de top die Máxima draagt is van Natan. Over de top en rok draagt Máxima een witte mantel. Groen en wit zijn de kleuren van Rotterdam. De hoed van Máxima is volgens Droogendijk van Fabienne Delvigne en droeg zij eerder in 2017.

Wat staat er te gebeuren?

Waar is prinses Alexia?

Prinses Alexia is vandaag niet aanwezig tijdens de vieringen. Dat heeft te maken met examens die de prinses heeft: de 17-jarige prinses gaat naar school en woont in Wales. Alexia is de middelste dochter van het koningspaar. Ze zit op het United World College of the Atlantic, waar ze sinds september opgaat voor haar Internationaal Baccalaureaat. Alexia is tweede in de lijn van de troonopvolging na haar zus Amalia. Vorig jaar was ze overigens wel aanwezig op Koningsdag. Toen vierde de Nederlandse koninklijke familie in Maastricht.