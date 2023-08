IN BEELD. Leonor gaat onze Elisabeth achterna: Spaanse kroonprinses begint aan militaire academie

Royalty Geen tv of internet en om 21 uur naar bed: zo wordt prinses Leonor klaarge­stoomd voor Spaanse troon

Wanneer ze de troon bestijgt, zal ze de eerste Spaanse koningin worden sinds de jaren 1800. Prinses Leonor is nog maar 17 jaar oud, maar wordt nu al volop klaargestoomd om de kroon te dragen. Zo is de troonopvolgster net afgestudeerd in Wales en maakt ze zich klaar om een zware militaire training te volgen. Een bewuste strategie van koning Felipe (55) en koningin Letizia (50), al is lang niet iedereen in Spanje gerust in de toekomst. “Ik denk dat Leonor in een klein monster verandert.”