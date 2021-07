IN BEELD. Kroonprinses Elisabeth steelt alle aandacht in stralende rode jurk van Natan

IN BEELD. Koning Filip en zijn gezin wonen ‘coronaveilig’ Te Deum bij in Brussel

De prinses begon de Nationale Feestdag woensdagochtend in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Daar woonde ze samen met haar vader koning Filip, haar moeder Mathilde, haar broertjes Gabriel en Emmanuel en haar zusje Eléonore het Te Deum bij. Later op de dag neemt de familie traditiegetrouw een defilé af. In plaats van naast haar ouders plaats te nemen op het podium bij het Koninklijk Paleis in Brussel, marcheert Elisabeth dit jaar mee in het defilé.