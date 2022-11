IN BEELD. Koninklijke familie woont Te Deum bij op Koningsdag (maar koning Filip zelf mag niet komen)

Royalty Voormalig privésecre­ta­ris van de Queen over geruchten rond bedrog prins Philip: “Hij deed aan ‘window shopping’”

Het vijfde seizoen van ‘The Crown’, dat sinds gisteren te zien is op Netflix, heeft opnieuw heel wat geruchten aangewakkerd. Het vermeende bedrog van prins Philip is alvast één van de onderwerpen die opnieuw gedoken is. Het nieuwe seizoen van de populaire reeks zoomt namelijk dieper in op Philips vriendschap met Penny Knatchbull.

10 november