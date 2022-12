IN BEELD. Koninklijke familie komt samen voor kerstconcert, glamoureuze Elisabeth oogst internationaal lof

Oudste zoon Gabriël (19) was er niet bij. Hij zit tijdens de week op internaat in de Koninklijke Militaire School in Brussel, waar hij dit jaar aan zijn legeropleiding is begonnen. Ook prins Laurent (59) en prinses Claire (48) daagden op.

Paola

Voor het eerst sinds de coronapandemie was er weer publiek aanwezig in de Troonzaal van het paleis. De vorige twee jaar vond er wel een kerstconcert plaats in aanwezigheid van koning Filip en zijn gezin, maar zonder andere familieleden en toeschouwers. In 2019 - enkele maanden voor de uitbraak van de coronacrisis - waren koning Albert en koningin Paola er wel nog bij. Dit keer niet. Vandaag schreven we al dat Paola (85) haar laatste taken in de voor haar belangrijke organisaties overdraagt of zich laat bijstaan door haar schoondochters Mathilde en Claire.