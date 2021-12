IN BEELD. Koninklijk familie komt samen voor kerstconcert (maar zonder toeschouwers)

Royalty Tot in Zwitser­land, Australië en Zuid-Afri­ka toe: waarom prins Gabriël wereldwijd in de kijker loopt

Net zoals de andere Europese koningshuizen heeft ook de Belgische koninklijke familie dit jaar een nieuwe kerstkaart gedeeld via de sociale media. Alle leden van het gezin van koning Filip (61) en koningin Mathilde (48) zijn op de foto te zien, al is het toch vooral prins Gabriël (18) die alle aandacht trekt. En dat doet hij niet alleen met zijn lengte, zo klinkt het wereldwijd onder koningshuisdeskundigen. Zij leggen alle redenen op tafel waarom de ‘tweede troonopvolger’ zo in de smaak valt, en daar zit prins Harry voor iets tussen. “Wat ze in het buitenland over hem schrijven, is niet overdreven.”

21 december