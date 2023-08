IN BEELD. Koningin Paola neemt twee kleinkinderen mee naar herdenking mijnramp in Marcinelle

Royalty Stuk voor stuk treden ze in oma’s voetsporen: hoe de kleinkinde­ren van Grace Kelly de (film)wereld veroveren

Veertig jaar na het overlijden van Grace Kelly maken verschillende van haar kleinkinderen furore in de filmwereld, meldt ‘Story’. Zo scoort Beatrice Borromeo (37), schoondochter van prinses Caroline (66), met een documentairereeks over de Italiaanse royals. Ook slaan Carolines (schoon)kinderen de handen in elkaar voor een serie over de Grimaldi’s, én er komt een film met Pauline Ducruet (29), prinses Stéphanies dochter. Wie zijn deze prinsen en prinsessen en wat hebben ze nog allemaal in petto? Maak kennis met de royals die de geest van prinses Grace in leven houden.