IN BEELD. Koningin Mathilde valt op in kauwgomroze capejurk

Royalty Anglofiel Harry De Paepe is bezorgd over kroning van koning Charles: “Mentaal leeft hij nog in begin van de 20ste eeuw”

Met de groots opgezette kroning van Charles III hoopt het Verenigd Koninkrijk straks z’n zwaar geschonden brexit-imago flink op te blinken. Maar of de natie ook goed af is met ’n vorst die vooral onverschilligheid uitstraalt? “Dat kan misschien z’n redding zijn”, zegt Harry De Paepe (42), die net een boek uit heeft over Charles, in ‘Dag Allemaal’. “De Britten kennen zijn kleine kantjes, maar trekken zich er niets van aan.”