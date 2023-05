IN BEELD. Koningin Mathilde valt op in kauwgomroze capejurk, en bracht (on)bewust ode aan Queen Elizabeth

Royalty Van de zalving tot de troonsbe­stij­ging: uit deze zes exacte stappen bestaat de kroning van Charles III

Het is al zeventig jaar geleden dat er nog eens eentje plaatsvond, dus het is niet abnormaal dat een kroning, zoals die van koning Charles III nu zaterdag, niet meer in het collectieve geheugen zit. Hoe zit het hele proces eigenlijk in elkaar? Deze zes stappen zullen doorlopen worden tijdens de ceremonie op 6 mei in Westminster Abbey.