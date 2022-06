IN BEELD. Koning Willem-Alexander en gezin poseren samen voor jaarlijkse zomerfotosessie

RoyaltyDe zomerfotosessie van koning Willem-Alexander (55), koningin Máxima (51) en de prinsessen Amalia (18), Alexia (16) en Ariane (15) is in volle gang in de hal van Paleis Noordeinde in de Nederlandse stad Den Haag. Omwille van het slechte weer werd de locatie last minute nog gewijzigd.

De zomerfotosessie zou normaal gezien bij de strandbar La Cantina plaatsvinden, maar het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) had vrijdag voor een groot gedeelte van Nederland, waaronder Zuid-Holland, code geel afgegeven. Volgens het instituut was er kans op regen, onweersbuien en windstoten. Omwille van de slechte weersomstandigheden werd de shoot verplaatst van het Haagse Zuiderstrand naar Paleis Noordeinde.

Even groot

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters kwamen enkele minuten voor 14.00 uur aan bij Paleis Noordeinde. Vervolgens gingen ze de trap op naar de achtervestibule waar zo’n honderd leden van de Nederlandse pers op hen stonden te wachten. De sessie begon met een gezinsfoto. Opvallend detail? De drie prinsessen lijken inmiddels allemaal even lang te zijn als hun moeder Máxima. Ook wanneer Willem-Alexander naast zijn dochter Amalia poseert, is er bijna geen verschil in lengte op te merken. Volgens de Nederlandse koning is zijn oudste dochter wel nog steeds iets kleiner. Al scheelt het slecht enkele centimeters. Na het maken van de foto’s spreekt het koningspaar met de pers. Het is de eerste keer dat ook prinses Amalia het woord neemt.

Modedeskundige en royalty-expert Josine Droogendijk zocht traditiegetrouw uit wat de royals dragen. Máxima schittert in een asymmetrische jurk van Altuzarra, Amalia draagt Diane von Furstenberg. Haar zusjes Alexia en Ariane kozen voor een blouse en pantalon van Sandro en een witte jurk van eveneens Sandro.

Gezinsfoto’s

Het is de eerste fotosessie sinds vorig jaar juni. In februari was er geen moment tijdens de wintersportvakantie in Lech. De Rijksvoorlichtingsdienst meldde destijds dat de Oranjes alleen nog op de foto wilden als het gezin compleet is. Ook stelde de RVD dat de fotosessies niet langer verbonden zijn aan winter- en zomervakanties. Prinses Alexia kon afgelopen winter bijvoorbeeld niet mee naar Lech vanwege haar studie in Wales. Als gevolg daarvan zou de Rijksvoorlichtingsdienst nu andere momenten kiezen voor de fotosessies.



De zomerse fotosessie ging in het verleden vaak door in de tuin van paleis Huis ten Bosch of Villa Eikenhorst. Af en toe wordt er wel voor een ander decor gekozen zoals het landgoed de Horsten, Warmond en het Wassenaarse strand. Toen de Nederlandse royals in 2015 in Wassenaar poseerden, waren ook hun twee honden, Skipper en Nala, van de partij.

