IN BEELD. Koning Filip steekt met treinrit spoorpersoneel hart onder de riem

In Ottignies bezocht de koning ook het seinhuis, waar hij onder meer uitleg kreeg over de grote infrastructuurwerken die op het spoornet worden uitgevoerd. “Zelfs in het diepste punt van de crisis zijn de treinen blijven rijden”, schreef NMBS-topvrouw Dutordoir na het bezoek op Twitter. “Dit koninklijk bezoek is een belangrijke erkenning voor het werk van onze medewerkers opdat al diegenen die zich dienen te verplaatsen, dat ook kunnen doen in de best mogelijke sanitaire omstandigheden.”