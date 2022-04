IN BEELD. Koning Filip en koningin Mathilde fleuren bloemenfestival Floraliën op met bezoek

De Floraliën kunnen altijd rekenen op heel wat aandacht van de koninklijke familie. Het bloemenfestival is goed voor 8.500 vierkante meter bloemenpracht en vind plaats in het Citadelpark. De 295 floristen legden de afgelopen dagen de laatste hand legden aan alle pracht en praal, iets wat de koning en de koningin vast niet is ontgaan. Zo is één van de blikvangers een fleurige interpretatie van het Lam Gods, het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck, maar in de Floraliënhal staat ook een zee van azalea’s in alle mogelijke kleuren en tinten.