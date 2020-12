IN BEELD. Kinderen van prins William en Kate stelen de show tijdens uitstapje naar theater

Royalty Brits konings­huis komt niet al te best uit 'The Crown', maar: “Queen is zo hoog verheven boven het aardse, dit kraakt haar niet”

2 december Charles heeft nooit echt van Diana gehouden, de Queen is koel en kil, en Camilla is een heks: in 'The Crown' worden de oude trauma's van het Britse koningshuis met zin voor overdrijving opgerakeld. En dat zint niet alle Britten. De minister van Cultuur wil dat Netflix waarschuwt dat de serie fictie is, en geen documentaire. "Maar dit zal de Queen niet kraken. Ze is zo hoog verheven boven het aardse."