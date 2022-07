IN BEELD. Kate en William vertrekken op vakantie met de helikopter, en de Queen is daar niet zo blij mee

Royalty Paleis past functieom­schrij­ving koningin Elizabeth aan: “Maar geen drastische veranderin­gen”

De functieomschrijving van koningin Elizabeth (96) is door het paleis enigszins gewijzigd. Het aantal officiële taken dat ze als Queen “moet vervullen” is teruggebracht, terwijl haar opvolger prins Charles (73) juist meer doet. Dat meldt The Sunday Telegraph op basis van het afgelopen week uitgebrachte jaarverslag van het Britse koningshuis.

3 juli