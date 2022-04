IN BEELD. Iconische outfits van de Queen worden tentoongesteld in Balmoral Castle

De outfits, bestaande out vele felgekleurde jassen, frivole hoeden en geruite kilts, is vanaf 1 april tot en met 2 augustus te bezichtigen. De tentoonstelling maakt onderdeel uit van de festiviteiten rond het platinumjubileum van de Queen. Zij zit dit jaar namelijk 70 jaar op de troon.

De Britse koningin staat bekend om haar felle outfits, en daar heeft ze naar eigen zeggen een goede reden voor. “Als ik zwart of beige zou dragen, zou je me van ver niet zien”, legde ze uit. “En mensen staan soms heel lang te wachten in een menigte om een glimp van mij op te vangen. Als ik dan felgeel of knalrood aanheb, dan zie je mij vanaf veel grotere afstand."