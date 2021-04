IN BEELD. Harry en William zijn enige broers die niet zij aan zij lopen tijdens begrafenis prins Philip

Zelfs geen koele blik werd er gewisseld tussen prinsen Harry en William, toen ze elkaar vanmiddag voor het eerst in maanden terugzagen. Harry verbleef al een tijdje in de UK zodat hij de begrafenis vandaag zou kunnen bijwonen, maar de broers hebben volgens insiders enkel gesproken via de telefoon. De reünie was dus allesbehalve warm en hartelijk. Tijdens de ceremonie hebben de broers geen enkel contact met elkaar. Zelfs tijdens het binnengaan van St. George’s Chapel, waar de kist van Philip zal worden bijgezet, werd ervoor gezorgd dat William en Peter Philips eerst naar binnen konden gaan. Het was aan Harry om een stapje terug te zetten en als laatste te volgen. Tijdens de uitzending van de dienst komen de prinsen zo weinig mogelijk in beeld.