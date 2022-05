IN BEELD. Griekenland vol lof over ‘modekoningin’ Mathilde na staatsbezoek

Een look die Mathilde al vaker koos: ze draagt de jurk zelfs op het familieportret op de officiële Twitterpagina van de monarchie. Later die dag koos Mathilde wél weer voor iets nieuws: tijdens het staatsdiner droeg ze jurk met kant en borduurwerk van de Griekse ontwerper Costarellos, waarmee ze stevige punten scoorde bij de Grieken.

Ook die hoed was van Fabienne Delvigne en Mathilde heeft hem al jaren: ze droeg hem onder meer in 2013, tijdens de Blijde Intrede in Henegouwen. Ook de handtas en juwelen haalde Mathilde al vaker uit de kast, al is dat iets waar de modebewuste Grieken onze koningin enkel om prijzen.