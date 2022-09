IN BEELD. George VI Memorial Chapel: dit is de laatste rustplaats van Queen Elizabeth II

RoyaltyQueen Elizabeth II vond maandagavond haar laatste rustplaats in de St George’s Chapel in Windsor, een kasteelkapel die werd gebouwd in de late middeleeuwen. Het is een grafplaats voor vele monarchen, al krijgt de koningin toch een speciaal plekje.

De St George’s Chapel, gelegen naast Windsor Castle, is een eeuwenoude kapel die men in het jaar 1475 begon te bouwen en die pas 50 jaar later werd afgewerkt. Het is een gebouw met een grote geschiedenis en daarom wordt de kapel ook regelmatig uitgekozen door de koninklijke familie om er trouwfeesten, doopfeesten en begrafenissen te organiseren. Zo trouwden ook de hertog en hertogin van Sussex, Harry en Meghan, er in 2018.

Onder de St George’s Chapel bevindt zich The Royal Vault, een soort kluis onder het altaar waar overleden vorsten in geborgen worden. Onder anderen prins Philip, de overleden echtgenoot van de Queen, werd er begraven.

Maar in tegenstelling tot die andere vorsten, zag Elizabeths vader zaliger koning George VI een eeuwige rustplaats in The Royal Vault niet zitten. Hij kreeg namelijk een aparte plek in de kapel: The George VI Memorial Chapel, een klein kapelletje in de noordelijke vleugel van de grote St George’s Chapel. Het was niet alleen zijn wens om niet in The Royal Vault te liggen. George wou ook dat hij en zijn gezin bij elkaar zouden vertoeven tot in de eeuwigheid. Zo schreef hij ooit in een brief naar zijn dochter: “Wij vier, voor altijd bij elkaar.”

En die wens heeft Elizabeth nu vervuld. Want samen met haar echtgenoot Philip (die eerst in The Royal Vault lag), wordt de Queen bij haar gezin in The George VI Memorial Chapel geborgen. Bijzonder aan de kleine kapel is ook dat het de Queen er zelf verbouwingen aan heeft laten uitvoeren in 1969. De toevoegingen die destijds 25.000 pond (het equivalent van 387.468 pond vandaag) hebben gekost, waren de eerste aanpassingen aan de kapel sinds het jaar 1504 en werden volledig gefinancierd door de koningin zelf.

Op deze foto is de St George’s Chapel te zien, met in de achtergrond Windsor Castle. De lijkwagen met daarin de kist van de Queen houdt halt voor het gebouw.

Hieronder kan men zien hoe de kist van Queen Elizabeth op de trappen van de St George’s kapel naar boven wordt getild.

Dit is de binnenkant van de St George’s Chapel in Windsor. Voor het altaar staat de kist van de Queen net boven The Royal Vault, waar prins Philip geborgen ligt. De Queen werd na de dienst eerst begraven in de Royal Vault, vooraleer ze samen met Philip bij haar familie komt te liggen.

Het koor van de kapel, waarin de genodigden toekijken hoe de kist van de Queen (voorlopig) wegzakt in The Royal Vault.

“Wij vier”, Queen Elizabeth II met haar moeder, vader en zus. Het gezin waarmee ze opnieuw wordt herenigd in de crypte van de St George’s Chapel.

