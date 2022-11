IN BEELD. Eerste staatsbezoek van Charles is succes, mede dankzij Kate en Camilla: “Groots vertoon van koninklijke glorie”

RoyaltyDe kop is eraf: Charles III (74) zette de deuren van het koninklijk paleis open voor zijn eerste staatsbezoek als koning van de Britten. Hij ontving de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa en diens echtgenote voor een extravagant staatsbanket. Daar maakte hij indruk met een oprechte speech over het koloniaal verleden van het land, maar ook met zijn gevoel voor humor. Aan zijn zijde een glamoureuze koningin Camilla en een stralende prinses Kate, elk met hun eigen eerbetoon aan de overleden Queen Elizabeth.

Het ging er opvallend gemoedelijk aan toe tussen Cyril Ramaphosa en koning Charles. Aan het staatsbanket maakten ze grapjes en klonken ze op hun gezondheid. In zijn eerste speech die Charles als koning hield ter ere van een andere monarch, had hij het over het koloniale verleden van het land. Hij bood zijn excuses aan en verzekerde de president dat zijn beleid zich zou focussen op het verwerken van die beladen geschiedenis. “Bepaalde aspecten van de relatie tussen onze twee naties, zijn erg droevig. Maar in de toekomst kijk ik uit naar een goede samenwerking.” Charles sprak zich eerder al uit tegen kolonialisme en slavernij, een lijn die hij als vorst zal doortrekken.

Ook zijn vrouw, Camilla, sprong in het oog. Waar zij in het verleden schijnbaar haar best deed om in de achtergrond te verdwijnen, is ze nu op de voorgrond terechtgekomen. In een felblauwe jurk (een vorstelijke kleur) nam ze plaats naar haar echtgenoot. Diezelfde jurk droeg ze eerder al tijdens een fotoshoot voor ‘Vogue’, naar aanleiding van haar 75ste verjaardag.

Op haar hoofd droeg ze een herkenbaar, saffieren kroontje. Eentje waar koningin Elizabeth II in haar tijd ook erg graag mee pronkte: de zogenaamde George VI-tiara. Op haar borst droeg ze bovendien een portret van de overleden koningin, net zoals de andere koninklijke dames die aanwezig waren op het banket. Zo zagen we ook Sophie Wessex, echtgenote van prins Edward (de jongste broer van Charles) met een portret op haar donkergroene jurk.

De meest opvallende onder de dames was echter Catherine, de nieuwe prinses van Wales. Haar elegante, lange, witte jurk deed vele hoofden draaien. Net zoals de koningin droeg ze een eerbetoon aan Elizabeth, maar in het licht van haar nieuwe titel bracht ze ook nog hulde aan iemand anders: prinses Diana. Kate is de eerste vrouw die sinds de dood van Charles’ ex-vrouw de titel ‘prinses van Wales’ draagt en gebruikt. Op haar hoofd zagen we een kostbare tiara, die meermaals op de kruin van Diana werd gespot. “Het was één van haar favoriete erfstukken”, zo weten insiders. “Dus het is niet toevallig dat Kate net deze tiara heeft uitgekozen. Zo toont ze aan dat ze heel goed weet welke schoenen ze moet vullen.” Ook de bijhorende oorbellen werden al gedragen door Diana.

Ook Kate kwam duidelijk goed overweg met de Zuid-Afrikaanse president. Ze zat naast hem tijdens het eten en voerde een lang gesprek met de man.

Binnen en buiten het VK was men erg onder de indruk van Charles’ eerste optreden als gastheer tijdens een staatsbezoek. “Er werd speciaal fazant vanop de koninklijke domeinen geserveerd, de volledige cavalerie van royals was aanwezig, de speech was openhartig en niet naast de kwestie,... Charles heeft duidelijk het grote geschut bovengehaald tijdens dit bezoek”, aldus royaltywatcher Robert Hardman. “Het was de bedoeling om indruk te maken, en dat is ook gelukt. Een groots vertoon van koninklijke glorie. Alle beschikbare pracht en praal werd bovengehaald. Ook bij de ontvangst, eerder op de dag. De president werd onthaald door 1.000 soldaten, 230 paarden, 7 militaire bands en 2 staatskoetsen.”

Charles breekt alweer met de tradities van zijn moeder, wat het eten betreft. “Elizabeth at doorgaans liever hert uit Balmoral of lam uit één van de andere koninklijke huishoudens. Charles koos voor fazant uit Windsor, één van zijn eigen lievelingskostjes. Kleine veranderingen die normaal zijn bij de overgang van de macht.”

Voor kroonprins William en Kate was het trouwens de eerste keer dat ze deelnamen aan de evenementen omtrent een staatsbezoek. Dat hoort bij hun nieuwe status als rechtstreekse troonopvolgers.

