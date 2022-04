IN BEELD. Dunne lijn tussen koninklijke feiten en fictie: van deze royals werd het leven al verfilmd

RoyaltyKristen Stewart kon geen Oscar wegkapen voor haar vertolking van prinses Diana in de film ‘Spencer’, maar hoe dan ook is ze lang niet de enige die in een koninklijke huid gekropen is. Een fictieve koning Albert die oud-maîtresse Sybille stiekem opzoekt, prins Frederik van Denemarken die zijn Mary langs de snelweg ten huwelijk vraagt of een kettingrokende Beatrix die woest een laptop te lijf gaat: het passeerde allemaal op het witte doek of het kleine scherm.