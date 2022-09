IN BEELD. De rij is terug: publiek kan laatste rustplaats Queen in Windsor Castle bezoeken

Royalty William heeft het over Elizabeth in eerste speech na begrafenis: “Het is een tijd van diepe rouw”

The show must go on, zo is het altijd al geweest voor de Britse royals. Ook nu ze pas afscheid hebben genomen van hun geliefde Queen Elizabeth, blijven hun verantwoordelijkheden bestaan. Prins William is de eerste die terug aan het werk gaat. In een video-speech sprak hij de Earthshot Prize Innovation Summit toe. “Vanwege zeer trieste omstandigheden kan ik hier vandaag niet zijn”, klinkt het. “Maar mijn grootmoeder zou blij zijn om dit te zien.”

22 september