IN BEELD. De kerstkaarten van onze Belgische royals door de jaren heen

Royalty Meghan Markle draagt peperdure ring van prinses Diana op eerste uitje sinds lancering ophefmaken­de trailers

Prins Harry (38) en Meghan Markle (41) hebben in New York het ‘Ripple of Hope’-gala bijgewoond. Het koppel kreeg er een prijs voor hun strijd tegen racisme. Het is voor het eerst sinds de trailers van hun nieuwe Netflix-documentaire gelanceerd werden, dat ze in het openbaar gezien werden.

7 december