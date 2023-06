IN BEELD. Charles (74) maakt ritje op z'n paard en prins Louis steelt opnieuw de show: Britten vieren eerste verjaardagsparade van hun nieuwe koning

RoyaltyIn Londen is zaterdagochtend om 11.00 uur een speciale editie van Trooping the Colour van start gegaan. De jaarlijkse militaire parade in het centrum van Londen staat voor het eerst in het teken van de verjaardag van koning Charles (74). Net als in voorgaande jaren doen naar schatting zo’n 1.400 soldaten, 200 paarden en 400 muzikanten mee.

Koning Charles, prins William, prinses Anne en prins Edward reden op een paard. Koningin Camilla en prinses Catherine volgden in een rijtuig, net als George (9), Louis (5) en Charlotte (8). De drie kinderen van prins William en zijn echtgenote Kate zwaaiden vol enthousiasme naar alle aanwezigen. Prins Louis zat, net zoals vorig jaar, tussen zijn oudere broer en zus in. Prinses Charlotte droeg voor de gelegenheid een rood-witte jurk. De outfits van George en Louis pasten perfect bij die van hun zus. Beide jongens hadden namelijk een rode das aan.

Niet zo subtiele verwijzing

Kate Middleton koos voor de gelegenheid voor een knalgroene jurk. Het zou gaan om een creatie van de ontwerper Andrew Gn, die op zijn beurt afkomstig is uit Singapore. De prinses van Wales combineerde haar felgroene jurk met een bijpassende hoed van Philip Treacy. Dat William, Kate en hun kinderen voornamelijk rood en groen droegen, is echter wel geen toeval. Het is een duidelijke knipoog naar de nieuwe rol van het tweetal: de prins en prinses van Wales. Groen en rood zijn namelijk de voornaamste kleuren van de vlag van Wales.

Charles reed vanaf Buckingham Palace over de Mall, tussen het paleis en Trafalgar Square. Daarna inspecteerde hij de troepen en werd er marsmuziek gespeeld en gesalueerd. Langs de route keken duizenden mensen toe. Charles zat tijdens de parade op een paard genaamd Noble. Het is wel niet de eerste keer dat de 74-jarige royal op deze manier deelgenomen heeft aan Trooping the Colour. In 1975 ging hij voor het eerst te paard mee, maar tijdens zijn eerste parade, toen nog het in teken van zijn opa koning George VI, was hij amper drie jaar oud.

Opmerkelijk detail: Het was de eerste keer in 37 jaar dat een monarch op een paard zat tijdens de ceremonie. Koning Elizabeth deed dit in 1986 voor het laatst, toen zij zestig was. Toen zat ze op Burmese, één van haar favoriete paarden. In de jaren die volgden, nam ze deel aan de ceremonie in een koets.

Pittige omstandigheden

Op verschillende foto’s is prins William naast de zijde van zijn vader te zien. De prins van Wales was zaterdag al bij de repetitie van Trooping the Colour en dat was vanwege de hitte in Londen pittig. Meerdere soldaten waren flauwgevallen. De prins bedankte na afloop op sociale media de militairen die de warmte hadden getrotseerd. “Moeilijke omstandigheden, maar jullie hebben het allemaal heel goed gedaan.”

Trooping the Colour wordt al sinds 1748 gehouden en groeide in 1760 uit tot een jaarlijks evenement. Tijdens Trooping the Colour op Horse Guards Parade toont traditiegetrouw één van de zogenoemde Household-regimenten - Grenadier, Coldstream, Scots, Irish en Welsh Guards - zijn kleuren aan de vorst. Dit jaar is die eer aan de Welsh Guards. Voor het eerst in dertig jaar doen ook de eenheden London Guards, The Life Guards en The Blues and Royals mee aan de ceremonie.

Na afloop keert iedereen terug op Buckingham Palace, waar de familie zich laat zien op het balkon. Ze zullen dan getuigen zijn van een zogeheten flypast van de Britse luchtmacht.

