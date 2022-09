IN BEELD. Britse royals laten hun emoties de vrije loop tijdens begrafenis van de Queen

Royalty HERLEES. Queen deed William denken aan Diana: “Flashbacks naar de begrafenis van mijn moeder”, Harry viert 38ste verjaardag in mineur

Het Verenigd Koninkrijk is ondergedompeld in diepe rouw sinds Queen Elizabeth II vorige week donderdag overleed. Gisterenmiddag werd de kist van de overleden koningin van Buckingham Palace overgebracht naar Westminster Hall, waar in aanwezigheid van haar familie een herdenkingsdienst plaatsvond. De Queen zal tot de ochtend van haar begrafenis op 19 september op deze plaats blijven, zodat het volk haar kan groeten. Koning Charles krijgt zijn eerste echte rustdag vandaag, terwijl prins William en enkele andere royals op pad gaan.

16 september