Imago van koning Charles vertoont nu al eerste barsten: "De Queen zou zich nooit zo gedragen hebben”

Royalty Journalis­te was erbij toen prins Charles het nieuws van zijn moeder kreeg

Journaliste Jenna Bush Hager (40), dochter van George Bush (75), had een interview gepland met Camilla Parker Bowles (75) toen Charles plots telefoon kreeg over de slechte gezondheidstoestand van zijn moeder. Ze vertrokken in allerijl naar Balmoral. En zo zag Jenna een jaar vol voorbereidingen voor het interview aan zich voorbij gaan.

13 september