“Ik vond zelfs enkele parels van de prinses”: politiechef getuigt in nieuwe documentaire over de dood van prinses Diana

31 augustus 1997 sloeg het noodlot toe voor prinses Diana. Haar fatale autocrash in Parijs blijft tot op de dag van vandaag nazinderen. Daarom brengt 'Channel 4' 25 jaar na de gebeurtenis een nieuwe documentairereeks uit. Daarin worden de politieonderzoeken én de complottheorieën uitgespit. In de eerste aflevering doet de politiechef, die destijds al eerste het wrak aantrof, uit de doeken hoe ze in de ban raakte. "Ik raakte geobsedeerd door het vinden van aanwijzingen."

In de nieuwe documentaire rond prinses Diana’s dood: ‘Investigating Diana: Death in Paris’ getuigt Martine Monteil, een Franse politiechef, over de historische taferelen. De politievrouw trof in 1997 als eerste het autowrak aan. Diana, haar vriend Dodi Fayed en de bestuurder Henri Paul overleefden de crash niet. De beelden daarvan lieten Monteil naar eigen zeggen niet los. Ze wilde elk klein detail tot op het bot onderzoeken. Zo ook de parels van de prinses die ze ontdekte.

Volledig scherm Het wrak van de auto waarin prinses Diana omkwam. © AFP

In de eerste aflevering geeft men de nasleep van de crash en het politieonderzoek weer. “We begonnen kleine aanwijzingen te vinden”, aldus Monteil. “We zagen tekenen van remmen, stukken van een andere auto en aan de zijkant waren verfsporen. Ik raakte geobsedeerd door het vinden van aanwijzingen, want dat was zo belangrijk. Ik vond zelfs enkele parels van de prinses.”

Meteen na de feiten startten de autoriteiten een uitgebreid onderzoek. Ze reconstrueerden de route die de auto aflegde en onderzochten elke aanwijzing. In de documentaire vertelt de politie ook over hoe ze de handen in elkaar sloegen met de paparazzi. Zij namen namelijk continu foto’s van de prinses waardoor ze gemakkelijker een tijdlijn konden schetsen. “Door de foto’s konden we de laatste minuten voor het ongeval zien. Binnen enkele seconden konden we de mensen rond het voertuig identificeren”, vertelde de politiechef.

De reeks bestaat uit vier delen. Daarin worden twee politieonderzoeken uitgespit, enerzijds het eerste onderzoek in 1997 door de Franse politie en anderzijds het onderzoek naar de dood van het koppel. Maar ook de vele complottheorieën komen aan bod. In het verleden werd er namelijk dikwijls beweerd dat de koninklijke familie iets te maken had met Diana’s overlijden.

