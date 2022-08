“Ik probeer de Queen te vermoorden”: man die met kruisboog Windsor Castle binnendrong komt voor de rechter

De 20-jarige Jaswant Singh Chail wordt vervolgd op basis van het tweede artikel uit de ‘Treason Act’ uit 1842 die pogingen om “Hare Majesteit te verwonden of schaden” straft en een celstraf of een verbanning van zeven jaar voorziet. De man wordt ook beschuldigd omdat hij een illegaal wapen op zak had en gedreigd heeft de koningin te doden. Op 17 augustus moet hij voor het Westminster Magistrates’ Court in Londen verschijnen.

De jongeman woont in Southampton, in het zuiden van Engeland. Op 25 december om 8.30 uur lokale tijd werd hij onderschept nadat hij het terrein van het kasteel kon binnenglippen. Windsor Castle is al enkele jaren de hoofdverblijfplaats van de 96-jarige Britse koningin. De man is nadien opgenomen in de psychiatrische zorg.

De Britse tabloid ‘The Sun’ heeft beelden gepubliceerd uit een video die enkele minuten voor de inbraak zou zijn gemaakt en die Jaswant, zelf van Indiase afkomst, op zijn Snapchat-account had geplaatst. “Het spijt me voor wat ik gedaan heb en zal doen. Ik ga proberen koningin Elizabeth te vermoorden”, zegt hij daarin. Hij zou wraak nemen voor een bloedbad uit 1919, waarbij Britse troepen het vuur openden op een groep demonstranten in India.

Het is niet ongewoon dat mensen proberen binnen te dringen in Windsor Castle of Buckingham Palace, de residenties van de koningin in het centrum van Londen. De bekendste inbraak staat op naam van Michael Fagan, die er in 1982 in geslaagd is zich een weg te banen tot de slaapkamer van de koningin, die op dat moment in haar bed lag.

