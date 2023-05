“Ik mis je hevig en droom van je borsten”: hoe Leopold III de ‘vruchtbaarste der koningen’ werd

Royalty “Hij beklom meer venusheu­vels dan rotsen”: werd het seksleven van koning Albert I hem fataal?

Vereerd of gevreesd, maar ook bespot en beschimpt. De van Saksen-Coburgs werden niet zomaar de ‘van Seksen-Coburgs’ genoemd. De koningen die sinds 1831 over ons land regeren raakten meer dan eens verzeild in seksschandalen. Deze reeks brengt je naar de slaapkamers en tussen de lakens van de Belgische vorsten. Vandaag: het seksleven van koning Albert I, dat hem meerdere buitenechtelijke kinderen opleverde en hem zelfs fataal zou geworden zijn. “Zijn val van de rotsen in Marche-les-Dames diende slechts als maskerade.”