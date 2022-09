“Ik denk dat oma hier het gelukkigst is”: Balmoral Castle is de favoriete plek van Queen Elizabeth

RoyaltyZe is er niet ‘de queen’, maar gewoon Elizabeth. Ze gaat er op zondag naar de kerk, en de lokale dominee hoorde haar zelfs keuvelen in het lokale Schotse dialect. Als er één plek is waar de Britse monarch zich thuis voelt, is het wel Balmoral Castle. Het Schotse buitenverblijf heeft al jaren een speciaal plekje in het hart van de Britse koningin (96). Zo werd ze er bijvoorbeeld ten huwelijk gevraagd, maar kreeg de familie er ook een van hun grootste tragedies te verwerken.

Balmoral Castle ligt in Aberdeenshire, Schotland. Het kasteel ligt midden in een bos tussen twee dorpen: Ballater en Braemar. Daarnaast loopt ook de rivier Dee langs het terrein dat het landgoed omringd. De verschillende heuvels die Balmoral Castle omringen, maken de locatie extra indrukwekkend. Het Schotse kasteel is, naast Sandringham House, het enige privé-eigendom van de Britse koninklijke familie. Balmoral Castle werd in 1852 gekocht door prins Albert voor zijn echtgenote koningin Victoria. Prins Albert en koningin Victoria werden in 1842 al verliefd op de Schotse Hooglanden, en maakten van het kasteel een vaste verblijfplaats. Na het overlijden van Queen Victoria in 1901 ging Balmoral Castle over naar koning Edward VII. Sindsdien wordt het van generatie op generatie overgedragen.

Volledig scherm Een foto van het Schotse kasteel Balmoral Castle. © REUTERS

In de zomer, van augustus tot oktober, reist koningin Elizabeth standaard een drietal maanden naar Balmoral Castle. Gedurende deze periode komen vaak andere leden van de koninklijke familie, waaronder bijvoorbeeld prinses Eugenie, langs voor een kort verblijf. “Wandelen, picknicken, honden - veel honden, er zijn altijd honden - en mensen die de hele tijd binnen- en buiten wandelen,” aldus de kleindochter van de koningin. En ook prinses Eugenie zelf beschreef Balmoral al als “één van de mooiste plekken op aarde”. “Ik denk dat oma hier het gelukkigst is. Ik denk dat ze echt enorm van de Hooglanden houdt.” Voor Queen Elizabeth is het Schotse buitenverblijf één van de weinige plekken waar ze zich volledig kan terugtrekken. “Hoewel het werk niet stopt, is het een rustiger tempo en is haar tijd grotendeels van haar”, aldus de Britse koningshuiskenner Hugo Vickers.

Veel herinneringen

Vele sleutelmomenten in het leven van Queen Elizabeth speelden zich af in Balmoral. Zo werd de Britse monarch er in juli 1947 ten huwelijk gevraagd door haar inmiddels overleden echtgenoot prins Philip. Later zouden de twee er ook een deel van hun huwelijksreis doorgebracht hebben. Daarnaast hebben de Britse royals er ook jaarlijks met plezier hun ‘zomervakantie’ doorgebracht. Volgens prinses Anne en prins Charles stond prins Philip er regelmatig achter de BBQ. “Hij was er dol op. Het was voor hem echt een soort van kunstvorm”, aldus de Britse prins Charles in ‘Prince Philip: The Royal Family Remembers’. Daarnaast heeft de hertog van Edinburgh door de jaren heen een actieve rol gespeeld bij het beheer van het landgoed. Zo was hij verantwoordelijk voor de aanleg van de grote moestuin, een bloemrijke verharde wandeling, een watertuin en het aanplanten van eiken. De Britse Queen zou zelfs één van haar Corgi’s vernoemd hebben naar het Schotse buitenverblijf. Het beestje kreeg de naam Muick. Een verwijzing naar de zogenaamde Coyles of Muick, een heuvelachtig gebied gelegen vlakbij Balmoral Castle.

Volledig scherm De queen en een van haar corgi’s aan Balmoral Castle in 1952. © Getty Images

Volledig scherm Queen Elizabeth en prins Philip op het domein van Balmoral in 1972. © Getty Images

De Britse koninklijke familie heeft echter ook al mindere momenten beleefd in Balmoral Castle. Prins William en prins Harry kwamen in het Schotse buitenverblijf te weten dat hun moeder, prinses Diana, om het leven gekomen is in een auto-ongeval. Volgens de Queen was het destijds een goede beslissing om de twee jongens af te zonderen van de rest van de wereld, zodat ze het verlies van hun moeder in stilte konden verwerken. Ook na het overlijden van haar echtgenoot prins Philip keerde Elizabeth terug naar haar Schots buitenverblijf. Volgens sommige bronnen wilde ze er de laatste jaren van haar leven doorbrengen.

Volledig scherm Prins Charles op het domein van Balmoral met zonen prins William en Harry in 1997. © AFP

Generatie op generatie

Het Schotse buitenverblijf is al sinds 1852 in handen van de Britse koninklijke familie. In totaal staan er zo’n 150 verschillende gebouwen op het terrein. De Queen zelf verbleef de afgelopen jaren telkens in Craigowan Lodge, een gebouw gelegen op 1,5 kilometer van Balmoral Castle. Het gebouw in kwestie werd recent ook verbouwd. Toen de Britse koningin met mobiliteitsproblemen begon te kampen, werd de zogenaamde Craigowan Lodge rolstoelvriendelijk gemaakt.

Volledig scherm Queen Elizabeth in de zogenaamde Drawing Room in Balmoral Castle. © AFP

