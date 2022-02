“Ik ben zeer, zeer vereerd”: Camilla reageert voor het eerst op nieuws dat ze koningin-gemalin mag worden

Royalty PORTRET. Hoe ‘verdorven vrouw’ Camilla haar schoonmoe­der de Queen toch voor zich kon winnen

Ze mag dan al 95 zijn en 70 jaar op de troon zitten, de Engelse Queen Elizabeth is niet bang om knopen door te hakken. Want het hoge woord is er nu uit: wanneer haar zoon Charles (73) koning wordt, krijgt zijn vrouw Camilla (74) de koninklijke titel van Queen Consort, oftewel koningin-gemalin. Of hoe ‘de meest gehate vrouw van Engeland’ ondanks de pijnlijke schandalen van het verleden tóch mee op de troon zal zitten. Een portret.

