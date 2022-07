“Ik ben graag heel normaal”: een kijkje in het anonieme leven van prins Amedeo in Zwitserland

RoyaltyHij was ooit een mogelijke troonopvolger, maar nu woont en werkt prins Amedeo (36) al jaren in alle anonimiteit in het Zwitserse Bazel. Het oudste kleinkind van koning Albert (88) heeft er samen met zijn vrouw Lili een huis gekocht voor hun gezin van vier. “Wij zijn hier werkelijk gelukkig”, vertelt prinses Astrids oudste zoon. Krijg hier een exclusieve blik in het leven van prins Amedeo.