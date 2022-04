“Ik ben dankbaar dat ik nog leef”: Deense prins Joachim verkoopt luxueuze Franse villa na moeilijke periode

RoyaltyDe Deense prins Joachim (52) heeft zijn zomerhuis in Zuid-Frankrijk verkocht. Bijna zes jaar nadat de tweede zoon van koningin Margrethe (82) de vakantievilla in de etalage had gezet, is er een koper gevonden. Volgens de makelaar kan de nieuwe eigenaar genieten van een ‘bijzonder exclusief verblijf’ en dat is niks gelogen. De verkoop is een zorg minder voor de prins, die in 2020 nog oog in oog stond met Magere Hein en nog steeds herstellende is...