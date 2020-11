Ideale basis voor mogelijke politieke carrière Meghan Markle? Prins Harry goed bevriend met vrouw van Joe Biden

Jill Biden en prins Harry leerden elkaar zeven jaar geleden kennen op een receptie voor Britse en Amerikaanse gewonde soldaten in Washington. Het klikte, want ze hebben allebei een link met het leger. Zo maakte Harry tien jaar deel uit van het Britse leger, en diende Jills stiefzoon Beau in het Amerikaanse leger. De perfecte basis voor een vriendschap, zo blijkt. In 2014 reisde Jill af naar Londen om de Invictus Games - een evenement voor gewonde militairen en veteranen - bij te wonen. Daar kruisten hun paden elkaar opnieuw, aangezien Harry initiatiefnemer van de Spelen is. Ze werden zo vaak samen gefotografeerd, dat toenmalig vice-president Joe Biden er in 2016 zelfs grapjes over maakte. “Jill ging voor de Invictus Games naar Londen”, vertelde hij. “En ze bracht verdomme te veel tijd door met prins Harry.” Niet verwonderlijk dat Joe ervoor zorgde dat hij een jaar later zijn vrouw vergezelde op de Invictus Games in Toronto.

Nu Harry en z'n echtgenote Meghan in de Verenigde Staten wonen, zullen ze ongetwijfeld opnieuw tijd doorbrengen met de Bidens, die zich binnenkort in het Witte Huis gaan vestigen. Al is de vriendschap niet zonder controverse. Dat Harry en Meghan in een video voor Time 100 de Amerikanen opriepen om zéker te gaan stemmen en ‘haatdragende taal' te verwerpen, werd door velen gezien als een stiekeme poging om huidig president Trump onderuit te halen en hun volgers aan te moedigen om voor zijn concurrent - Biden - te stemmen. Daar was Trump niet blij mee: “Ik ben geen fan van haar", zei hij over Meghan. “Ik wens Harry veel succes, want hij zal het kunnen gebruiken." Maar ook in Groot-Brittannië werden de uitspraken niet goed ontvangen. Britse royals worden namelijk verondersteld om politiek neutraal te zijn - zo gaan ze bijvoorbeeld niet stemmen. Harry’s actie ging dus radicaal tegen de traditie in.

Maar z’n echtgenote Meghan heeft geen reden om zich niet politiek uit te spreken. “Meghan is al veel langer Amerikaanse dan royal", zegt een bron. “Ze zou sowieso hebben gestemd, waar ze ook had gewoond.” Bovendien vermoeden heel wat mensen dat Meghan op termijn zélf in de politiek zal stappen. Een vriendschap met de huidige First Lady lijkt dan erg handig. Al laat het koppel niet in z'n kaarten kijken. “We weigeren om te reageren op de huidige status van Harry’s relatie met Biden", liet een woordvoerder kijken.

