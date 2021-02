Huwelijksfeest op Valentijn voor nichtje Marokkaanse koning

Het huwelijk vond in beperkte kring plaats in Rabat. Grote huwelijksfeesten of massa-bijeenkomsten zijn door het coronavirus nog altijd verboden, en dus waren enkel naaste familieleden van het gelukkige koppel uitgenodigd. Op beelden die het paleis vrijgaf, is te zien hoe Lalla Nouhaila de handen van haar kersverse echtgenoot vasthoudt. Zij is gekleed in een smaragdgroene kaftan en een tiara, haar echtgenoot draagt een traditionele witte djellaba.