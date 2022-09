Huwelijk van prinses Claire bereikte Hollywood: “Haar trouwjurk was inspiratie voor ‘The Princess Diaries’”

Prinses Claire en prins Laurent stapten in april 2003 in het huwelijksbootje in Brussel. De trouwjurk van Claire was een creatie van ‘hofleverancier’ Edouard Vermeulen van Natan. De lange sleep was die van koningin Paola en Claire droeg oorbellen met diamanten en parels om het geheel af te maken. Een jaar later, in augustus 2004, verscheen ‘The Princess Diaries 2’ in de bioscoop. “Ik weet zeker dat de kostuumontwerper van de film, Gary Jones, bekend was met de jurk van prinses Claire”, meent Holma. “Ik vraag me af of Claire ooit naar ‘The Princess Diaries 2' heeft gekeken, want ze zou verbaasd zijn hoeveel Mia’s jurk op die van haar lijkt.”