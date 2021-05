Hoogzwangere Meghan geeft toespraak en doelt op toekomstig dochtertje: “Alle meisjes moeten steun krijgen”

Meghan (39), die in verwachting is van haar tweede kindje met prins Harry (36), heeft gisteren een virtuele toespraak gehouden op ‘Global Citizen: VAX Live’. Het koninklijk paar pleit voor een gelijke toegang tot het vaccin. Daarnaast wil ze dat de vaccindoses eerlijk verdeeld wordt over de hele wereld. “We willen met onze campagne prioriteit geven aan gezondheid, veiligheid en succes voor iedereen. En dan vooral voor vrouwen die zwaar getroffen zijn door de pandemie”, zei Meghan. “Sinds het begin van de coronacrisis zijn bijna vijf en een half miljoen vrouwen hun werk kwijtgeraakt in de USA. We verwachten dat er 47 miljoen meer vrouwen over de hele wereld in extreme armoede zullen leven”

“Mijn man en ik zijn heel blij dat we binnenkort een dochter mogen verwelkomen”, ging Meghan verder. “Het is een gevoel van vreugde dat we delen met miljoenen andere gezinnen over de hele wereld. Als we aan haar denken, denken we aan alle jonge vrouwen en meisjes over de hele wereld die de mogelijkheid en de steun moeten krijgen om ons te leiden. Hun toekomstige leiderschap hangt af van de beslissingen die we nu nemen en de acties die we nu ondernemen”, besloot de hertogin.